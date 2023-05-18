Ситуация в городе и его окрестностях все еще очень сложная.

Российские оккупанты на фоне ограниченных контратак ВСУ на Бахмутском направлении теряют инициативу на этом участке фронта, указывает Институт изучения войны.

Аналитики отметили, что теперь успехи украинских сил подтверждают как в Минобороны Украины, так и в российском МО.

В частности, Институт, ссылаясь на МО России, пишет о продвижении ВСУ в районе Богдановки (в 5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (в 6 км от Запада Бахмута).

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В то же время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министерство Шойгу, которое также утверждало о "территориальных приобретениях" российской армии. Это заявление он назвал "ложными представлениями об отступлении как о захвате новых позиций".

Хотя украинские контратаки носят ограниченный характер, оккупанты уже на этом этапе начали терять инициативу на поле боя, отметили эксперты.

Бои за Бахмут - главное

Силы обороны Украины продвинулись еще до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления в рамках оборонительной операции, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 17 мая.

При этом ВСУ не потеряли освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км.

В ответ Россия стягивает на Бахмутское направление новые группировки. По словам украинского бойца из подразделения ССО "Гром", враг держится за свои позиции до последнего, нередко противник сам устраивает кровавые провокации.

Контратаки ВСУ, вероятно, уменьшают для россиян шансы успешно отбить надвигающееся контрнаступление, отметил утром 17 мая Институт изучения войны.

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