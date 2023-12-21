Силам обороны Украины придется отойти от Авдеевки. В районе этого города у российских оккупантов есть продвижение.
"В районе Авдеевки у них есть настолько значительное продвижение, что… Буду откровенен. Я вчера общался с ребятами оттуда. Я думаю, что уже гораздо большая вероятность, что мы будем вынуждены из Авдеевки отойти, чем то, что мы Авдеевку удержим", - рассказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.
По его словам, отвод украинских военных может произойти ближайшие полторы недели.
"Вероятнее всего, решение об уходе из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года", - указал военный.
Кроме того, он указал, что у россиян есть незначительные продвижения и на других участках, к примеру, в районе Вербового-Роботино до сих пор "качели".
"Там (левый берег Херсонской области – УНИАН) мы не обороняемся, по большому счету, а до сих пор в наступлении... Для них настолько критично этот наш плацдарм убрать, что, думаю, они после Авдеевки туда сосредоточат все те силы, которые у них после Авдеевки останутся. Поэтому не факт, что не придется оттуда отходить. Но пока динамика противоположная", - подытожил Дикий.
Бои за Авдеевку - последние новости
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты активно пытаются захватить Авдеевку уже несколько месяцев, и постоянно объявляют о новых и новых дедлайнах, которых им все равно не удается достичь.
При этом СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин приказал своей армии захватить Авдеевку до конца года, чтобы "начать год с побед на фронте".