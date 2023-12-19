Ситуация на этом направлении непростая, украинским военным сейчас очень тяжело.

Оккупанты активно пытаются захватить Авдеевку уже несколько месяцев, и постоянно объявляют о новых и новых дедлайнах, которых им все равно не удается достичь, несмотря на все усилия и огромное количество затраченных ресурсов. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Кремлевская пропаганда постоянно рассказывает, что уже в скором времени будет достигнута цель по захвату города, хвастается, что якобы российские силы вышли на окраины Авдеевки, поэтому стоит ждать успехов. Оккупанты планировали захватить город ко времени проведения "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, но им это не удалось, поэтому за несколько дней до этого дедлайна пропагандисты начали рассказывать, что якобы окружат город до Нового года.

"Теперь все понимают, что этого (захвата Авдеевки) не будет, поэтому говорят, что якобы чего-то достигнут до президентских псевдовыборов в России. Уверен, у них ничего не получится", – сказал Виталий Барабаш.

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Он добавил, что ситуация на этом направлении непростая, украинским военным сейчас очень тяжело. Местным жителям и местным властям – также, ведь надо обеспечивать жизнедеятельность города в таких условиях. Однако все понимают, что именно делают наши военные, поэтому им нужно всячески помогать.

В то же время Барабаш убежден, что Авдеевку удастся удержать, а оккупанты на этом направлении "переломают себе позвоночник".

Ситуация в Авдеевке - что известно

Россияне осенью текущего года начали активно пытаться захватить Авдеевку. Враг активно использовал пехоту, осуществлял так называемые "мясные" штурмы.

Как сообщал майор запаса украинской Нацгвардии Алексей Гетьман, во время штурма Авдеевки Россия могла потерять более 20 тысяч захватчиков убитыми и ранеными.

Как рассказывал военный эксперт Александр Коваленко, российские оккупанты под Авдеевкой применяют тактику боевиков ИГИЛ - нагружают взрывчаткой транспортное средство и направляют на позиции противника. В частности, он рассказал, что враги делают из "голых" танков Т-62 танка-"шахиды".

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