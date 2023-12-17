Российские офицеры жалуются на огромные потери - до 600 человек в день.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал своей армии захватить Авдеевку в Донецкой области до конца года. В Кремле хотят "начать год с побед на фронте".

"Задача – не просто взять Авдеевку до 1 января, а взять ее как можно скорее. Я так понимаю, Владимир Владимирович хочет упомянуть эту победу в своем новогоднем обращении. Если не получится, то тоже ничего, но лучше, чтобы получилось. Такие вводные, насколько я знаю, передали из Москвы", - пишет Telegram-канал "Кремлевская табакерка".

При этом не все довольны таким приказом из Москвы, ведь армия РФ несет большие потери в боях с защитниками Украины – до 600 человек в день.

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"Если сейчас у нас под Авдеевкой гибнет и теряет руки и ноги от 200 до 600 бойцов в день, то представляете, что будет, если мы усилим штурмы? А тут еще мобилизованные стали хуже воевать. Им кто-то сказал, что будет демобилизация. Так они надеются дожить. Некоторые даже в ногу себе стреляют, чтобы на штурм не идти. Два таких случая знаю. А тут еще эта спешка…", - пожаловался один из российских офицеров.

Отмечается, что оккупанты считают, что взять Авдеевку до Нового года возможно, но они сомневаются, что эта задача все же будет выполнена.

Ранее Путин ставил задачу захватить Авдеевку до 1 декабря.

Бои за Авдеевку - последние новости

Под Авдеевку идут ожесточенные бои. Аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупанты продвигаются вперед возле Авдеевки. В частности, войска РФ немного продвинулись южнее железнодорожной линии, которая проходит северо-западнее Степного - примерно 7 км северо-западнее города.

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