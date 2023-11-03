Авдеевка держится уже на протяжении девяти лет, людей в городе мало, а сам он – очень поврежден, отметил Нарожный.

Российские оккупанцонные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области. Ситуация на том направлении сложная, но контролируемая – вокруг города построен укрепрайон.

Об этом рассказал "24 каналу" военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что Авдеевка держится уже на протяжении девяти лет. Людей в городе мало, а сам он – очень поврежден.

По словам эксперта, пробить возведенный вокруг Авдеевки укрепрайон довольно сложно. В то же время он подчеркнул, что россияне применяют там в том числе авиацию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Также враг бьет с флангов, что является главной угрозой.

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"Там главная угроза – это именно удар с флангов. Но надо понимать, что с флангов расположена открытая территория. Они идут колоннами по чистому полю. Более сложного наступления нет. Да, они давят, но пока это не имеет вида победного наступления и серьезных успехов", – пояснил Нарожный.

Бои в районе Авдеевки: последние новости

В Силах обороны заявили, что ситуация возле Авдеевки изменилась. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что россияне продолжают попытки окружить город, однако уже не так активно – количество вражеских штурмов несколько уменьшилось.

В то же время издание NYT пишет, что в боях за Авдеевку российские потери превысили показатели, которые фиксировались во время наступления оккупантов на Угледар.

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