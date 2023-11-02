В Институте допустили, что оккупанты готовят волну атак, но при этом напомнили, что подобная тактика прошлой зимой в районе Угледара закончилась провалом.

Российские оккупанты готовятся к новой волне сильно истощающих наземных атак под руководством пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института со ссылкой на российских военкоров указали, что оккупанты замедлили темпы наземных атак под Авдеевкой в пользу мощного огня с закрытых позиций по украинским передовым позициям и ближним тылам. "Российские силы, возможно, проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой к полю боя перед новой волной российских атак", - говорится в отчете.

Аналитики допустили, что россияне готовятся перейти к таким лобовым атакам под руководством пехоты после артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать тяжелые потери техники в Авдеевке в октябре.

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"Нынешняя ситуация под Авдеевкой является свидетельством более широкой неспособности российского Генерального штаба усвоить уроки, полученные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступательных операций в Украине, среди других группировок сил на всем театре военных действий", - констатировали в ISW.

Аналитики добавили, что российские подразделения в течение 2022 и 2023 годов участвовали в аналогичных операциях с лобовыми атаками пехоты на укрепленные украинские позиции на нескольких направлениях, что "позволяет предположить, что основная вина в отсутствии стратегической адаптации лежит на Генеральном штабе". В связи с этим аналитики напомнили, что ранее оккупанты понесли значительные потери личного состава и техники во время неудачного наступления на Угледар зимой 2022-2023 годов, которое характеризовалось многочисленными волнами атак на укрепленные украинские позиции.

В Институте отметили, что тогда под Угледаром была разбита 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот), которую несколько раз приходилось восстанавливать из-за потерь. Теперь аналогичная ситуация наблюдается с подразделением 1-го армейского корпуса "ДНР", действующего под командованием 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, и подразделением 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

"Тот факт, что две разные группировки войск участвовали в одинаково неэффективных операциях, говорит о том, что российское военное командование изо всех сил пытается усвоить и распространить уроки на театре военных действий или, в данном случае, даже в пределах одного и того же военного округа. Генштаб РФ в принципе несет ответственность за изучение уроков, адаптацию доктрины, а также распространение новых подходов по всем силам. В конечном счете ответственность за эту неудачу несет начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов как собственно начальник, так и в качестве командующего театром военных действий", - отметили аналитики.

В Институте в связи с этим обратили внимание на контраст между неудачами Герасимова в этом отношении и вдумчивой и публичной оценкой генералом ВСУ Валерием Залужным вызовов, стоящих перед Украиной, и путей их решения.

Война в Украине: новости

Сегодня утром Генштаб сообщил, что оккупанты пытались вести штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Также Генштаб заявил, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и три - по зенитно-ракетным комплексам врага.

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