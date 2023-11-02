На Донбассе уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25, поделился спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация возле города Авдеевка (Донецкая область) изменилась - количество вражеских штурмов несколько уменьшилось.

Российские оккупанты продолжают пытаться окружить этот город, но сейчас не так активно, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, сейчас враг "должен пополнить потери, должен перегруппироваться, чтобы иметь какую-то возможность действовать дальше". Спикер также сообщил, что в Донецкой области был ликвидирован еще один российский штурмовик Су-25.

Видео дня

Продолжается полномасштабная война - новости, которые нужно знать:

Ситуация возле Авдеевки обострилась в начале октября - россияне начали активно штурмовать позиции защитников Украины, получали достойный отпор и несли потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что по состоянию на 28 число РФ в боях за этот город потеряла примерно 4 тысячи оккупантов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что во время атак на Авдеевку россияне применили суицидальную тактику прорыва, поэтому и понесли очень значительные потери. По мнению эксперта, Авдеевка, по сути, становится колоссальным позором для врага.

Вас также могут заинтересовать новости: