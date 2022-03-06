Сватово, Старобельск, Новопсков пока не контролируются Украиной, но там нет большого скопления вражеской техники, отметил глава ВГА.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что сейчас бои ведутся на окраинах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, постоянно обстреливаются Попасная и Гирская общины.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Украинские военные выровняли линию фронта, чтобы не было прорыва, или чтобы не взяли их в круг, и так ее и держат", - отметил Гайдай.

По его словам, все бои сейчас идут на окраинах городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. И постоянно обстреливают Попасную и Гирская общины.

"Сватово, Старобельск, Новопсков - это неконтролируемая территория, но там нет большого скопления вражеской техники", - пояснил глава ВГА.

Он подчеркнул, что люди в этих городах выходят на мирные митинги против оккупации.

Гайдай напомнил, что вчера во время митинга в Новопскове оккупанты обстреляли мирное население, в результате чего три человека получили ранения.

Глава администрации отметил, что обеспокоен обстрелами детской областной больницы.

"19 маленьких детей находятся в подвалах, когда трое из них постоянно должны быть в реанимации, двое - недоношенные весом до 2 кг, которым нужен постоянный уход и специфическое оборудование", - рассказал он.

По словам Гайдая, эвакуация таких детей - очень сложный процесс, поэтому сейчас она не проводится, но над ее организацией работают.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

Боевые действия, в частности, начались и на Донбассе.