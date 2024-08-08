Он отметил, что украинцы умеют достигать своих целей.

Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано, отмечает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в своем видеообращении, отметив, что сегодня было уже три доклада главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

"Доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас", - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту украинских позиций и выполнение задач нашей обороны.

Видео дня

"Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет", - подчеркнул президент.

Кроме того, добавил он, сегодня был и доклад министра обороны Украины Рустема Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии.

"Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными", - сказал Зеленский.

Докладывал сегодня также руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"О наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев, - защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что провел длительное совещание с международниками.

"И МИД, и Министерство обороны, и военные, и ГУР, и Офис. Относительно нашего взаимодействия с НАТО - в целом с Альянсом и, в частности с соседями в регионе, которые являются членами НАТО. Очевидно, что вместе мы способны добавить больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе", - сказал он.

Президент отметил, что эту очевидность нужно перевести в практические шаги, "в то, как мы во взаимодействии сможем добавлять друг другу реальной безопасности".

"Сегодня обсудили наши совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов - мы работаем над реализацией. Я благодарю всех, кто помогает", - отметил Зеленский.

Прорыв в Курской области - детали

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские паблики сообщали, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь России.

Согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись уже на 10 км вглубь Курской области.

Кроме того, в сети появилась информация, что в Курской области в окружение могли попасть два российских батальона. Были также опубликованы кадры сдачи российских военных в плен. DeepState отмечает, что это происходило на контрольно-пропускном пункте "Суджа".

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