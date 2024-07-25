Угрожающей ситуации там уже нет, заявил Михаил Жирохов.

В районе села Прогресс на Покровском направлении фронта в Донецкой области российские войска воспользовались ошибками ВСУ, однако уже ситуация там стабилизирована, заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV

"Угрозы окружения там уже нет. За последние часы были переброшены резервы. Я не буду говорить какие-то детали, но в целом о Прогрессе пока можно забыть, в том смысле, что угрожающей ситуации там нет", - сказал он.

Причиной возникшей ситуации эксперт назвал "неслаженность командования соседних бригад":

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"Скажем так, достаточно осторожно. Очень хочется услышать официальную версию от Генерального штаба, но та информация, которую я сейчас имею, это было повторение Очеретино".

Бои за Прогресс - окружение бойцов 31-й бригады

Напомним, Forbes писал, что сотни украинских военнослужащих двух батальонов 31-й ОМБр были окружены возле села Прогресс. При этом отмечалось, что окруженным украинских воинам придется или с боем пробиваться на запад, или ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

Позже стало известно, что ночью бойцам удалось прорваться из оцепления.

"Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том районе личный состав поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", - сообщили в DeepState.

В итоге с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1-го и 3-го батальонов смогли вырваться из оцепления в полном составе.

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