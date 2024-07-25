В частности, Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили 38 атак на Покровском направлении, и 32 - на Кураховском.

Российские захватчики за минувшие сутки больше всего штурмовали на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений", - говорится в сводке.

По уточненной информации Генштаба, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, 79 управляемых авиационных бомб), совершил 4811 обстрелов, 144 из них - с использованием реактивных систем залпового огня.

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В свою очередь, за минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили пункт управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и одну РЛС противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сказано в сводке, на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. В этой местности произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок.

При этом, на Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у трех населенных пунктов. Враг акцентировал свои действия в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 15 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На этом направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

Также, на Северском направлении Силами обороны отражено девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать украинскую оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомаркового.

Кроме того, на Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции украинских войск.

Как отмечают в Генштабе, на Покровском направлении украинскими защитниками отражено 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волчье и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

Вместе с тем, на Временском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций у Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

К тому же, на Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Роботино, Малой Токмачки и Новодаровки.

В то же время, на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонительные позиции украинских защитников.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. В частности, армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Силы обороны Украины принимают меры с целью выбивания российских захватчиков из района села Прогресс в Донецкой области. В целом ситуация на Покровском направлении очень сложная.

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