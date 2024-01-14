За сутки враг потерял 437 солдат, а также 60 единиц военной техники.

По состоянию на сейчас в районе Авдеевки Россия удерживает около 40 тысяч солдат. Вражеская пехота прячется в окопах, а технику стараются держать подальше от передовой.

"Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении - это примерно 40 тысяч действует",-сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

За минувшие сутки, 13 января, на Таврическом направлении захватчики потеряли 437 боевиков, а также 60 единиц военной техники, среди которых танк, 11 бронемашин и 10 артиллерийских систем. Кроме того, ВСУ удалось поразить российский зенитный комплекс "ТОР".

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По словам Штупуна, российские захватчики продолжают активно использовать беспилотники на фронте. Только вчера Силы обороны уничтожили 27 вражеских дронов.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Как подсчитал Forbes, за 10 недель в основном неудачных штурмов Авдеевки российская армия потеряла или покинула по меньшей мере 143 танка, имея лишь незначительное продвижение возле разрушенного города. Тем временем украинская армия потеряла или оставила 14 танков, защищая Авдеевку.

На Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

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