По мнению Олега Жданова, в частности, Украина должна готовиться к получению оружия западных образцов.

После ста дней развязанной Россией широкомасштабной войны Украине главное удержать оборону, особенно на востоке, и готовиться к получению оружия от западных партнеров.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в колонке на НВ.

"Первые сто дней войны (к сожалению, говорю "первые", так как считаю, что они будут не последними в этой войне), потрясли тем, что Украина оказалась несокрушимой и что мы, украинцы, готовы отстаивать свое существование, как нации и как государства. Вот, по-моему, главное, что мы проявили за эти сто дней. Да, мы частично потеряли территорию, понесли потери среди гражданского населения, военных, но мы явили всему миру такую вещь как украинская нация и украинское государство", – считает он.

При этом Жданов назвал главные задачи для Украины в настоящее время:

"Сейчас главное – удержать оборону, особенно на востоке Украины. Это у нас единственное направление, которое нас беспокоит, и там РФ сохраняет наступательный потенциал – то есть атакует наши позиции. Также – готовиться к получению оружия западных образцов для того, чтобы формировать группировку войск, способную решить контрнаступательные задачи – освобождение наших территорий".

Эксперт убежден, что сейчас у России снижается боевой потенциал в качественном аспекте.

"В количественном, к сожалению, они могут выставлять личный состав и технику для ведения боевых действий. Но качество этого личного состава и техники ежедневно становится все хуже и хуже. Поэтому сейчас мы говорим о системном снижении боевого потенциала Вооруженных сил РФ", – считает Жданов.

Напомним, ранее сообщалось, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 100 дней с начала полномасштабного вторжения России.

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