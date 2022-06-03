24 февраля Россия начала вторжение в Украину сразу с нескольких направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 100 дней с начала полномасштабного вторжения России.

Видео он записал возле своего Офиса на улице Банковой и обнародовал в Facebook. Вместе с Зеленским стояли премьер Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, советник главы ОП Михаил Подоляк и руководитель провластной фракции в Раде Давид Арахамия. Последние двое представляют Украину на переговорах с Россией.

"Наша команда - намного больше. Вооруженные Силы Украины - здесь. Самое главное - наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!", - сказал президент.

Напомним, 24 февраля рано утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с севера, востока и юга. В том числе - с территории Беларуси.

В британской разведке сегодня констатировали, что за 100 дней российские войска не достигли в Украине никакой стратегической цели. В ведомстве отмечают, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и центров власти Украины. Благодаря устойчивому сопротивлению украинцев и неспособности россиян обезопасить аэродром Гостомеля в первые 24 часа, наступательную операцию РФ удалось отбить. После провала первоначального плана через ошибочные предположения при планировании и плохое тактическое выполнения РФ адаптировала свой оперативный план и сфокусировала все внимание на Донбассе.