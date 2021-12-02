Кроме того, они дистанционно минировали окрестности Марьинки, в результате чего ранен мирный житель.

За прошедшие сутки, 1 декабря, боевики убили на Донбассе одного украинского военного.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в утренней сводке украинских военных о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 декабря.

Кроме того, боевики дистанционно минировали минами ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего получил ранение гражданский.

Читайте такжеЗеленский в Раде вручил десятки наград и присвоил звание Героя украинскому бойцу (фоторепортаж)Всего за сутки со стороны российско-оккупационных войск штаб ООС зафиксировал четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Шум российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А в сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск украинские бойцы не зафиксировали.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вернет Донбасс и не остановит войну без прямого диалога с РФ.

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Автор: Катерина Комолова