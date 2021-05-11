Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

С начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

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Как отмечается, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм. Неподалеку от поселков Новоселовка и Пивденное противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы. Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. "Продолжаются случаи препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ. 9 мая в пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино вооруженные наемники приказали патрулю миссии покинуть этот район. Осуществляя мониторинг с помощью БПЛА, миссия ОБСЕ зафиксировала случаи глушения сигнала GPS в районах 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать случаи нарушений Минских договоренностей вооруженными формированиями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и оперативно информировать СММ ОБСЕ.

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Автор: Леся Лещенко