Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, в результате чего повреждены два трансформатора.

В Донецкой области в результате обстрелов повреждены трансформаторы на насосной станции и прекращено водоснабжение почти 50 населенных пунктов.

Как сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса", сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, в результате чего боеприпасами повреждены два трансформатора.

Из-за этого приостановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые обеспечивали водоснабжение в 47 населенных пунктов.

Так, без воды остались города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, Сартана, Старый Крым, поселки городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Святогоровка, Гострый, Цукурино, Новотроицкое и села Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.

"В настоящее время сотрудники КП обследуют поврежденное оборудование для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", - сообщили в КП.

Эскалация на Донбассе

Обострение на востоке Украины продолжается уже третий день подряд. За последние сутки российские оккупанты 19 раз нарушили "тишину" вследствие обстрелов погиб один украинский защитник.

В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС, в частности детский сад и школу, в которых находились дети.

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