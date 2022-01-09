С начала суток в зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины" со стороны врага.

С начала суток, 9 января, российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушали режим "тишины". В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов в сторону Попасной.

Читайте такжеДвижение по гуманитарным дорожным коридорам на Донбассе заблокировано - ГоспогранслужбаВ то же время в сторону Катериновки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение.

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