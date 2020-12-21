Террористы открыли огонь из гранатомета в воскресенье вечером.

Боевики на Донбассе в воскресенье вечером в районе Каменки, что близ Авдеевки уничтожили трактор, который возвращался с сельскохозяйственных работ.

Как сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook, было совершено три выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

"Стоит отметить, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранение. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье оккупанты пять раз нарушили установленное перемирие.

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Автор: Юрий Годован