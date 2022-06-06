Украинским воинам удалось оттеснить россиян с занятых позиций.

В Запорожской области продолжаются бои с российскими оккупантами. Иногда боевые столкновения происходят на коротких дистанциях.

Бойцы ССО "Азов" опубликовали видео ближнего боя с захватчиками в Запорожской области, в результате которого россияне потерпели поражение - их оттеснили с позиций.

Украинские защитники приблизились вплотную к вражеским позициям и открыли огонь по российским мишеням. "В итоге украинские воины вытеснили россиян с занятых позиций, а часть оккупантов навсегда осталась удобрением в украинской земли", - говорится в сообщении.

Ранее в поселке Камышеваха Запорожской области благодаря успешному обстрелу со стороны ВСУ был ранен заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межед Уцмигов (позывной "Моджахед"). Логово оккупантов накрыла украинская артиллерия. "Кадыровец" с подчиненными успел выбежать из дома, однако был ранен в ногу и получил контузию.

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