Существует три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Харькове, который пострадал из-за массированной ракетной атаки РФ, может улучшиться примерно через неделю.

"В Харькове самая тяжелая ситуация. У нас есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно", - сказал он в эфире телемарафона.

По словам главы "Укрэнерго", уже первые единицы оборудования, которые энергетики смогут заживить в рамках любого сценария, облегчат ситуацию в городе.

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"Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", - отметил Кудрицкий.

Он рассказал, что в области ситуация лучше, поскольку оккупанты баллистическими средствами пытались обесточить именно Харьков. Несмотря на проблемы, ситуация под контролем и все неудобства временные.

"Мы точно знаем, что делать. Нужно понимать, что восстановление электроснабжения в любом регионе - это вопрос времени. Где-то это можно сделать в течение нескольких часов, где-то это может быть один - два дня. Где-то, как в Харькове, к сожалению, нужно больше времени. Главное, что ситуация под контролем и эти неудобства, с которыми сталкиваются наши потребители в результате атак, являются в любом случае временными", - подытожил глава "Укрэнерго".

Ситуация в Харькове

Как сообщал УНИАН, 22 марта россияне массированно обстреляли Харьков, что привело к полному блэкауту.

Городской голова Игорь Терехов сообщал, что по состоянию на 24 марта около 60% жителей города подключены к отоплению, а электроснабжение восстановили для около 40% потребителей. Водоснабжение и водоотведение восстановлено практически во всех домах горожан. По его словам, разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

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