Кроме того, спутник зафиксировал несколько других самолетов.

Россия собрала большое количество истребителей и самолетов на военном аэродроме в Воронеже.

Об этом сообщается в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Спутниковые снимки от 9 апреля зафиксировали не менее 32 истребителей Су-27, один Ил-76 и другие самолеты. Всю авиацию россияне собрали воронежской базе Балтимор, которую открыли после многолетней реконструкции в ноябре 2021 года.

Вероятно, именно эту авиабазу оккупанты считают основной для самолетов, выполняющих полеты над Украиной.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пытки в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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