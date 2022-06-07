Российские военные обстреляли рынок, горный колледж и школу.

Российские военные не прекращают обстреливать Луганщину, битва за Донбасс продолжается. В Лисичанске оккупанты попали в рынок, горный колледж и школу. За сутки на Луганщине ранены 5 человек.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1 000 квадратных метров. Пламя удалось обуздать лишь ближе к вечеру (6 июня - УНИАН). Также разрушениям подверглись учебные заведения города - здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также общеобразовательная школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина", - сообщил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты, как вчера сообщил Гайдай, не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, но полностью ее простреливают.

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