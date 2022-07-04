В Луганской области осталась небольшая "серая зона", не контролируемая оккупантами.

Отвод Вооруженных сил Украины из Лисичанска позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить", - сказал он.

Также Арестович сообщил, что в Луганской области осталась небольшая "серая зона", которая еще не контролируется оккупантами, но в целом "можно констатировать, что Луганская область у них".

Как ранее сообщал УНИАН, после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

В Генеральном штабе заявили, что в условиях кратного превосходства войск РФ в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны привело бы к фатальным последствиям.

Президент Владимир Зеленский, комментируя отступление украинской армии из Лисичанска, подчеркнул, что Украина ничего не отдает и вернется на утраченные территории.

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