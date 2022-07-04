Отвод Вооруженных сил Украины из Лисичанска позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить", - сказал он.
Также Арестович сообщил, что в Луганской области осталась небольшая "серая зона", которая еще не контролируется оккупантами, но в целом "можно констатировать, что Луганская область у них".
Как ранее сообщал УНИАН, после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.
В Генеральном штабе заявили, что в условиях кратного превосходства войск РФ в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны привело бы к фатальным последствиям.
Президент Владимир Зеленский, комментируя отступление украинской армии из Лисичанска, подчеркнул, что Украина ничего не отдает и вернется на утраченные территории.
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