Украинские военные за считанные дни отвоевали территории, на захват которых у российских войск ушли месяцы.

Битва за Бахмут стала самым продолжительным и кровопролитным сражением войны. Хотя украинцы добились небольших успехов, Россия по-прежнему контролирует около 90% почти полностью разрушенного города.

Издание The New York Times пишет, что пока бушевал ожесточенный бой за город Бахмут, отряд украинских солдат прорвался через открытое поле, стремясь уйти из зоны досягаемости падающей российской артиллерии. Но прежде, чем они смогли добраться до безопасного места, по их словам, у них спустило колесо.

Трое солдат, известных под позывными Омар, Чип и Бандит, провели день, участвуя в украинских наступательных операциях на окраине Бахмута на востоке Украины, подрывая российские танки и бронетехнику. Но, пережив еще один жестокий день сражения, они забеспокоились, что проколотая шина станет проблемой.

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36-летний Омар выпрыгнул из машины и с помощью отвертки заткнул отверстие. Через несколько мгновений они снова исчезли.

Мужчины, которые рассказали свою историю в субботу недалеко от близлежащего города Часов Яр, были среди сотен украинских солдат, которым было приказано начать наступление в районе Бахмута в последние дни. По их словам, бои часто были тяжелыми, и многие россияне были готовы скорее умереть, чем сдаться, даже находясь в окружении. Но каждый шаг вперед, говорили они, лучше, чем шаг назад.

В течение почти года Украина пыталась удержаться в Бахмуте, в то время как российские войска наступали на город с обеих сторон, в то же время уничтожая то, что когда-то было оживленным городом.

Со временем Бахмут приобрел огромное значение: символ украинского неповиновения и решимости российских лидеров проложить себе путь к маленькой победе в малоизвестном уголке восточной Украины.

На прошлой неделе украинские силы впервые предприняли серию скоординированных контратак и за считанные дни отвоевали территории к северу и югу от города, на захват которых у российских войск ушли месяцы. Украинские солдаты надеются, что теперь они переломили ход сражения и могут продолжить движение вперед.

"Все станет лучше, когда мы начнем выгонять этих русских", — сказал Омар, который попросил, чтобы его опознали только по его позывному в соответствии с военным протоколом.

Только с декабря, по оценкам США, более 20 тысяч российских солдат были убиты в боях в Украине, многие из которых находятся в районе Бахмута, заявил в этом месяце официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, еще 80 тысяч человек получили ранения.

Теперь украинцы пытаются использовать эти потери, атакуя позиции вокруг города, которые они потеряли зимой, и пытаясь окружить российские войска в руинах Бахмута.

По словам российских и украинских официальных лиц, российские войска контролируют более 90% города, но украинцы не дают им захватить последний клочок земли и наступать на Часов Яр.

Под прикрытием обветшавшей автобусной остановки в Часовом Яру взвод солдат, выезжающих из Бахмута, не дрогнул, когда рядом грохотала исходящая артиллерия, а приближающиеся ракеты взрывались. Они столкнулись с гораздо худшим.

Командир 24-й мотострелковой бригады с позывным "Принц" заявил в субботу, что после короткой тактической паузы российские войска снова яростно штурмуют город.

"Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту", — сказал он. "Каждый метр города сейчас под обстрелом".

Бригада опубликовала фотографию разрушений, сделанную беспилотником в субботу, которая, по их словам, запечатлела уничтожение Бахмута. Очертания фундаментов того, что раньше было домами и предприятиями, были окутаны жидким туманом, который, по словам бригады, был дымом от пожаров и обстрелов. Подлинность фотографии не может быть подтверждена независимыми экспертами, но она связана с отчетами тех, кто побывал в разрушенном городе.

Но внутри Бахмута солдаты, борющиеся за то, чтобы удержать несколько последних разрушенных зданий, которые они контролируют в западной части разрушенного города, заявили, что это остается местом непостижимого насилия.

"Слишком рано говорить об успехах в самом городе, — сказал член взвода, ротировавшегося из Бахмута. Он был одним из 16 солдат, ожидавших военного транспорта в Часовом Яру после месячной командировки. "Нам нужно больше "Джавелинов", — сказал он, имея в виду ракеты американского производства, поставленные Украине. "Российские танки вызывают у нас кошмары".

Часов Яр, примерно в шести милях к западу от Бахмута, сам находится в осаде, так как обе стороны обмениваются артиллерийскими и ракетными залпами. Теперь это следующая линия обороны Украины, если русские возьмут Бахмут и продолжат продвижение на запад.

"Наши войска постепенно продвигаются в двух направлениях в пригородах Бахмута", — заявила в субботу вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сказала, что активные боевые действия не позволили дать точные данные о состоянии боевых действий, но заявила, что украинцы "уничтожают врага и уже взяли много пленных".

"Ситуация в самом городе сложнее", — сказала она.

По словам украинских военных, в течение последней недели, иногда дважды за ночь, русские использовали зажигательные боеприпасы, чтобы заставить их покинуть свои позиции.

Украинцы утверждают, что бомбы представляют собой фосфорные боеприпасы, которые запрещены международным правом при использовании против гражданских лиц, но не против военных целей, и могут гореть при температуре более 1400 градусов по Фаренгейту.

Запах огня и дыма висел в Часовом Яру в субботу, когда артиллерийский огонь сотрясал долину внизу. На улицах города были свежие воронки от ударов. На улицах была лишь горстка мирных жителей, в основном пожилые люди. Они занимались своими делами, а мимо несся непрекращающийся поток бронетехники и танков, направляясь в бой.

"Нам так жаль их", — сказал Марчелло, один из солдат, о нескольких оставшихся мирных жителях в Бахмуте. "Была 92-летняя бабушка, которая была ранена, и мы положили ее на носилки и помогли вытащить".

Пока они ждали своей поездки в более безопасное место, они только что узнали, что россияне за пределами этого города потерпели серию поражений.

Бои за Бахмут - последние новости

На утро 14 мая аналитики Института изучения войны указали, что украинские военные имеют успехи в районе Бахмута, в частности возле Курдюмовки и Клещеевки.

При этом командирбригады "Стальная граница" Валерий Падитель заявил, что россияне отступают возле города-крепости.

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