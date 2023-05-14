Сюрпризов для оккупантов становится все больше, а "исторический момент" для Украины - все ближе.

Командир штурмовой бригады "Стальная граница" (одна из 8-ми бригад "Гвардии наступления") Валерий Падитель заявил, что российские войска отступают возле Бахмута и это приближает исторический момент для Украины.

Об этом он сказал в коротком видео, распространенном сегодня в Telegram.

"Под Бахмутом у орков "атрицательное наступление" ... сюрпризов для врага все больше становится, а исторический момент для нас приближается", - отметил Падитель.

Битва за Бахмут

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Анна Маляр, украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Она отказалась раскрыть подробности, сообщив лишь, что украинские защитники уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Сегодня, 14 мая, американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке сообщил, что украинские силы достигли новых территориальных успехов в ходе контратак в районе Бахмута. Анализируя сообщения, поступающие с обеих сторон, эксперты пришли к выводу, что ВСУ имеют успехи возле села Курдюмовка (14 км юго - западнее Бахмута), где оккупантов оттеснили на восточный берег канала Северский Донец - Донбасс. Также Украинцы продвинулись в сторону Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

По оценке ISW по состоянию на 13 мая, в ходе недавних контратак украинские силы освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

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