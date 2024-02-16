Защитники Авдеевки говорят, что враг не жалеет никаких сил, чтобы захватить город.

На Авдеевском направлении очень тяжело, потому что российские оккупанты бросили на штурм все имеющиеся у них ресурсы. Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона предположил, что бешеное давление российских войск связано с политическим решением по немедленному захвату Авдеевки.

"Давление со стороны россиян просто чрезвычайное. Русские бросают все могущество своей армии, которая есть, не только большое количество пехоты, но и бронетехнику, FPV, КАБы, фосфорные боеприпасы. Газы разного сорта [применяют]: не так много, но есть случаи, они не смертельны, однако выводят из строя человека. То есть, они не берегут ничего, это явно у них какое-то принципиальное политическое решение по штурмам", - акцентировал Бородин.

По мнению военного, такая интенсивность боев за Авдеевку связана с политическим решением захватить город.

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"Вагнера" (в Бахмуте - УНИАН) использовали беспощадно зэков в первую очередь, потому что в их понимании некого было беречь. А здесь, россияне во время штурмов теряют большое количество бронированной техники, теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад РФ и спецназа ГРУ. То есть, это обученные люди, а не зэки. По факту часть из них - это элита российской армии, но они все идут в мясорубку. Поэтому, я считаю, что у них есть какая-то принципиальная позиция, несмотря на любые последствия, они должны забрать [Авдеевку]", - пояснил Бородин.

Он добавил, что российские войска постоянно усиливаются резервами, поэтому сколько бы оккупантов не уничтожали, меньше их не становится. "В других случаях - без резерва и дополнительно приданных сил - они бы уже не были в боевой готовности. А за счет резервов, они постоянно приобщают новые и новые силы. Сейчас по факту нас штурмует две армии, группировка, состоящая из бригад", - отметил Бородин.

По словам пресс-офицера, в обороне Авдеевки 3-я отдельная штурмовая бригада наладила взаимодействие с различными подразделениями и применяет военный опыт, который приобрели на Бахмутском направлении.

"Грубо говоря, мы зашли сразу в критическую ситуацию, но еще до того, когда мы заходили, она уже была критическая. (...) Многие позиции враг имеет возможность обстреливать почти на 360 градусов. [Это] не дает возможности сказать, что как-то ситуация более или менее стабильна. Она очень динамична и находится в достаточно серьезном критическом положении", - подчеркнул он.

В то же время Бородин заверил, что украинская логистика в Авдеевке работает, хотя каждую поставку приходится проводить как "маленькую военную операцию".

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что принято решение отойти с ключевой позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Бригадный генерал отметил, что в городе Авдеевка заблокированных подразделений нет, а решение отойти принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя положение дел на передовой, подчеркнул, что детально понимает ситуацию в Авдеевке. Он отметил, что украинское военное руководство в первую очередь должно обеспечить меньшие потери среди украинских солдат и обеспечить сохранение жизни защитников.

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