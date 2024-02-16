На некоторых позициях соотношение сил составляет 6 к 100 в пользу агрессора.

В эти дни у битве за Авдеевку российская армия несет такие потери, которых не имела ни в одной другой битве этой войны. При этом враг сохраняет безумное преимущество в силах над защитниками города. Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, россияне не считаются со своими потерями, и Силам обороны тоже трудно считать убитых врагов из-за огромных масштабов. Жорин заметил, только "за один накат на одну позицию" вчера было ликвидировано 80 захватчиков.

"В общем, нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Масштабы ах***вши. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не имели. Об украинские силы РФ "стирает" сейчас минимум 6 бригад российской армии, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ и каких-то их ССО – шников", - объясняет заместитель комбрига.

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При этом Жорин не уточнил, были ли эти 4 тысячи российских захватчиков убиты именно силами 3-й штурмовой бригады, зашедшей в город несколько дней назад, или это потери агрессора на этом участке за все время российского наступления на город, которое началось в октябре.

Жорин также замечает, что агрессор сохраняет значительное численное преимущество. По его словам, на некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских бойцов, россияне бросают на штурм по 100 своих вояк.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня военное командование приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, которая сдерживала агрессора несколько месяцев. Как пояснил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Позже он уточнил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с этой позиции. По его словам, по состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений не было. Генерал также сообщил, что враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и поднял пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

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