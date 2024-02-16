Отмечается, что россияне применили коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода.

Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Об этом он сообщил в Telegram, информируя о ситуации с обороной Авидевки по состоянию на 15:00 16 февраля.

"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются лишь руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки", - сообщил Тарнавский.

Генерал сообщил, что пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

Он отметил, что на других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы "иметь возможность и дальше уничтожать российских оккупантов и удерживать город".

Тарнавский подчеркнул, что Авдеевское направление в Донецкой области - самое горячее на всей протяженности линии Российско-Украинского фронта. В черте города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

По словам Тарнавского, наши войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага, происходит плановое усиление подразделений.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика - работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено", - утверждает он.

Тарнавский отмечает, что противник несет огромные потери в живой силе.

"За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек – больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа - результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян", - написал он, добавив, что "авдеевская оборонительная операция продолжается".

Как сообщал УНИАН, до этого Тарнавский сообщил, что украинским военным командованием принято решение о выходе украинских защитников с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Перед тем, сегодня утром, стало известно, что на одном из участков в Авдеевке бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады находятся в полном окружении. Об этом заявил заместитель командира бригады Родион Кудряшов. При этом, по его словам, у Сил обороны была возможность раскрыть это кольцо с помощью ударно-штурмовых действий.

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