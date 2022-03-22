Русские боятся наказания на решение не выполнять приказы командования.

Российские оккупанты отказываются воевать против Украины, но боятся последствий своего отказа.

Об этом один из захватчиков во время разговора с женой, которую удалось перехватить.

По словам оккупанта, никто из военных его подразделения не хочет ехать в Украину. Отказываются 40 военных, ведь понимают, что могут не вернуться.

Оккупант Кто отказывается, кто думаю, нах*й.

Жена А что думать? Отказывайтесь.

Оккупант: В тюрьму еб*шить?

Жена: Ну, у нас увольнение просто выпишут по статье и все. Что, бл*дь, всех 40 человек уволят, что ли?

Оккупант: Не знаю.

Жена: Кто у вас хочет ехать (воевать в Украину - УНИАН), бл*дь? Много таких?

Оккупант: Никто не хочет уезжать. Ох*еть, никто не хочет. Все думают. Там завалят 100%, там билет в один конец. Надеюсь, посадят, нах*й.

Жена: Такое ощущение, будто, бл*дь, некому ехать.

Оккупант: Железнодорожников набрали на войну, еб*ть. Что за армия у нас, вообще? На убой просто отправляют.

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