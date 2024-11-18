В плену военный потерял 47 килограммов.

Азовец Михаил Чапля, которого недавно освободили из российского плена, рассказал, что в неволе его пытал земляк из Харькова. Об этом он сказал в интервью на канале "Доцент знает".

Военный, который провел в российском плену 28 месяцев, родом из Харькова. В "Азове" - с 2015 года. Он - лейтенант, офицер группы боевого управления, одним из последних выходил из "Азовстали".

"Пока был в плену там был землячок мой, который меня бил шокером. Причем с Салтовки, района, который больше всего обстреливают. Он постоянно говорил: "Вот смотри, я здесь, а где ты?" - поделился азовец.

Видео дня

По словам Чапли, его несколько раз вызывали на интервью с российской пропагандисткой, с которой он довольно вызывающе общался. После одного из таких интервью его сильно избили - до сотрясения мозга.

Также он рассказал, что у него выбивали признание в причастности к беспорядкам в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, поскольку Чапля в прошлом был ультрасом харьковского "Металлиста".

Почти весь плен военный провел в Таганроге. Во время пребывания там потерял 47 килограммов.

"Я не знаю, как все остальные сидят, потому что есть разные учреждения, где по сравнению с Таганрогом хорошо кормят, но нам не хватало хлеба", - отметил военный.

Чапля добавил, что отношение к азовцам у россиян очень отличалось по сравнению с другими военнопленными.

"Мы как красная тряпка для них, мы - инструмент пропаганды. Они подняли нас на такой уровень, что уже не могут сказать "стоп", - отметил бывший пленный.

Обмен пленными - последние новости

В октябре Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Также удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича

Вас также могут заинтересовать новости: