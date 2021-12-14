Оккупанты знают, что в этом селе живут гражданские и все равно "гатят" по домам украинцев.

Без света и воды, под постоянными обстрелами оккупантов - так сейчас живут жители Катериновки на Луганщине. Это один из участков разведения вдоль фронта, в отчетах штаба ООС этот населенный пункт и его окрестности постоянно появляются как отрезок, где не прекращается нарушение режима тишины. Оккупанты из РФ постоянно обстреливают село.

Как живут жители прифронтового поселка на Луганщине, журналисты "Спецкора" на телеканале 2+2 узнавали в новом сюжете.

Враг бьет из пулеметов, гранатометов и даже минометов. Просто по селу и по гражданским, полностью осознавая, что украинских военных там нет. Владимир Николаевич, житель Катериновки, будет зимовать в побитом обстрелами доме.

Оккупанты попали прямо в комнату дома мужчины, стреляли в упор, говорит он, из РПГ. Он живет вдвоем с женой, здесь они строили дачу. Ранее на улице было 17 домов, однако сейчас осталось только 3.

На этом углу села живет только четыре человека, все остальные уехали, ведь стреляют постоянно. Владимира Николаевича однажды даже ранило. Он сорвал растяжку и чудом уцелел. Ехать супругам некуда, поэтому они так и живут под постоянными обстрелами.

Читайте такжеЕсли Кремль пойдет в атаку: что положить в "тревожный чемодан" - советы от экспертов (видео)Мужчина говорит, что прятаться приходится все чаще. Последние три месяца он замечает обострение. Пули и мини по этому селу бьют постоянно. Оккупанты знают, что в Катериновке живут гражданские, и все равно целятся прямо в дома людей.

Военнослужащий ВСУ говорит, что оккупанты изменили тактику. Они подключают тяжелую технику. Военнослужащий на войне с 2014 года, он уже хорошо понимает, когда работают кадровые наемники из РФ, которые проводят последовательную атаку на мирное село.

Смотрите сюжет с 08: 52

Читайте такжеНа Донбассе украинский военный подорвался на запрещенной минеВладимир Николаевич сейчас пилит деревья, ведь без дров отапливать дом невозможно. Раньше с отоплением помогал "Красный Крест", но уже давно волонтеры не ездят в село. Десятый день в Катериновке нет света, мужчина говорит, что от этого у него уже начинает "ехать крыша". Однако ехать некуда, поэтому жителям поселка, по которому "гатят" оккупанты, остается лишь надеяться на прекращение огня.

Ранее УНИАН уже сообщал, что журналисты выяснили, как работают и сколько зарабатывают российские пропагандисты. Топовые "рупоры Кремля" зарабатывают на лжи об Украине миллионы.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко