Бельгия предоставит Украине дополнительную партию оружия.

Бельгия предоставит Украине дополнительное оружие - 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

Об этом он сообщил председатель правительства Бельгии Александр де Кроо в Твиттере.

"Украина имеет право защищаться от этого российского вторжения. Поэтому мы предоставим дополнительно 3 000 единиц автоматического оружия и 200 единиц противотанкового оружия", - сказано в сообщении.

Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приятно было узнать, что в дополнение к вчерашним договоренностям Бельгия присылает нам еще 3000 автоматов и 200 противотанковых гранатометов. Спасибо за ваше лидерство", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Королевство Бельгия передаст Украине 2 тыс. пулеметов и 3,8 тыс. тонн горючего. Власти страны продолжат изучать полученный от Украины список нужного вооружения.

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