Там могут совсем скоро взяться за дело.

Аналитик раскрыл, какое оружие Россия собирается доверить оккупантам для войны в Украине после новой волны мобилизации.

Речь идет о старых подбитых бронетранспортерах серии БТР-60, БТР-70 и БТР-80, заявил OSINT-исследователь Jompy. Он проанализировал их количество и возможность РФ, основываясь на спутниковых снимках военных баз и ремонтных заводов России.

Утверждается, что на начало полномасштабной войны у врага было почти 3400 единиц законсервированных БТР-60 и БТР-70. Пока не ясно, сколько конкретно машин Москва успела взять в оборот.

Видео дня

"Почти на всех базах стоят исключительно старые БТР-60/70. Россия до сих пор практически не использовала их. Что касается БТР-70, то в последнее время они потихоньку появляются, хотя и в небольшом количестве и с большим разбросом по времени", - пишет он.

Касательно эксплуатации БТР-60 - они просто служат платформами для специализированных инженерных машин, машин связи и других вспомогательных средств, заявил аналитик.

Вместе с тем наибольшее количество бронетранспортеров по состоянию на июль 2023 года было сосредоточено на 22-й базе хранения в Буе. Речь идет о более новых моделях, БТР-80. Там также располагались БТР-60/70 - часть из них уже "исчезла", предположительно поехав на фронт.

Jompy считает, что в сравнении с 2021 годом, есть очевидная тенденция: Россия уже забрала со своих хранилищ множество БТРов, и почти наверняка исчерпала запасы моделей 80/82.

Он намекнул, что уже в 2024 году она вынуждено выведет на поле боя свои остатки БТР-60/70, будет вооружать ими новые части. Есть ряд доказательств о том, что они не законсервированы.

"Сколько бы сотен БТР-80/82 ни было у России на хранении до войны, их там уже нет, так что теперь почти наверняка можно обойтись только новым производством. Я лично думаю, что в этом году мы начнем видеть БТР-70 и, возможно, даже 60-е в значительном количестве на фронте. Мы постепенно видим все больше доказательств того, что они не законсервированы", - указал он.

Россия увеличивает производство боеприпасов

Сегодня военно-политический обозреватель Александр Коваленко встревожил информацией о том, что Россия с начала года поставила военной промышленности задачу увеличить производство боеприпасов.

В частности, в интервале с января по февраль ВПК врага дал 420 тысяч боеприпасов калибра 152-мм, 122-мм, 125-мм, 100-мм, 115-мм. Больше всего у России вышло сделать снарядов калибровки 100-мм и 115-мм. Также есть важный нюанс, о котором стоит знать Украине, отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: