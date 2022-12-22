Такое "сотрудничество" может указывать на то, что военная система самой России уже не справляется с объявленной Путиным мобилизацией.

Беларусские военные в настоящее время занимаются обучением "частично мобилизованных" оккупантов.

19 декабря президент Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с Лукашенко. Обсуждение президентов включало разговор о "едином оборонном пространстве", отмечает британская разведка.

"Хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов", - считают западные аналитики.

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По мнению разведки, вероятное использование беларусских инструкторов — это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или уже были ликвидированы.

Такое "сотрудничество" может указывать на то, что военная система самой России уже не справляется с объявленной Путиным мобилизацией.

"Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой противоположную роль. Россия традиционно считала, что беларусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - говорится в отчете британской разведки.

Мобилизация в России

Путин объявил о частичной мобилизации в сентябре 2022 года в ответ на громкое поражение под Харьковом. Уже через месяц в России отчитались о взятии на службу до 300 тысяч человек.

Но несмотря на все заявления российских чиновников, скрытая мобилизация в стране-агрессоре продолжается.

По мнению военных и западных аналитиков, Путин готовит еще одно крупное наступление зимой, для этого обучает сотни тысяч мобилизованных.

The New York Times ранее писал со ссылкой на источники, что Путин готов потерять в войне и 300 тысяч своих военных, лишь бы добиться цели по захвату всей Украины.

Вместе с тем в Институте изучения войны отмечают, что человеческий ресурс в РФ не резиновый. Кремлю вряд ли удасться призвать более миллиона человек в оккупационные войска, потому что даже предыдущие волны мобилизации проходили с большими трудностями, в том числе проблем с обеспечением.

Учебный потенциал агрессора также уменьшился после 24 февраля, ведь многие инструкторы участвовали в боевых действиях и были ликвидированы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов.

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