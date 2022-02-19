РФ попытается осуществить вторжение в ближайшие дни.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

Президент США подчеркнул, что факты свидетельствуют об окружении Украины российскими войсками от территории Беларуси, далее вдоль российско-украинской границы до Черного моря на югк. В частности, речь идет о более 150 тысячах российских военных.

"У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни", - подчеркнул Байден.

Он выразил убеждение, что россияне попытаются направленно ударить по Киеву.

Кроме того, президент США уверен, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

"По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение", - подчеркнул Байден.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщениям о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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