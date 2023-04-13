Американские спецслужбы приближаются к раскрытию дела.

Министерство юстиции и разведка США ведут масштабное расследование в отношении утечки секретных документов из Пентагона.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter. По словам американского лидера, приближается раскрытие дела.

"Минюст США и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, приближаются к раскрытию дела", - сказал Байден.

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Американского президента больше беспокоит сам факт утечки документов, а не их содержание.

Утечка документов Пентагона - что известно

О "сливе" документов Пентагона стало известно 7 апреля. Сообщалось, что в Сеть попали документы с данными о потребностях ВСУ перед контрнаступлением и искаженные оценки США относительно украинских и российских потерь.

После этого в Пентагоне сократили количество людей, которые сейчас имеют доступ к секретной информации.

The Washington Post считает, что утечка "секретных документов" Пентагона мог организовать молодой служащий одной из военных баз США.

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