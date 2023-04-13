Он считает, что Украина должна быть меньше "расстроена" возможными последствиями утечки, нежели США.

Утечка секретных документов не отразится на контрнаступлении ВСУ. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

В интервью "Голосу Америки" он заявил, что Украина должна быть меньше "расстроена" возможными последствиями, нежели США, которые проявили свою "уязвимость". По словам военного, главный ущерб был нанесен информацией о предположительной прослушке Южной Кореи со стороны США. Хотя южнокорейские спецслужбы уже заявили, что эти данные в документах "сфабрикованы".

"Одна из утечек была о том, что США прослушивают разговоры в правительстве Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли эта страна согласиться на продажу боеприпасов Украине. "Именно это, что мы прослушиваем правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был наиболее разрушительным", - сказал Ходжес и добавил, что "можно предположить, что все слушают всех, однако это не отменяет факта, что это очень неловкая ситуация".

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Также Ходжес отреагировал на ту часть утечки, где говорилось о вооружении, предоставляемом Украине. Он отметил, что предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в больших количествах. "Если эти данные подлинные, то администрация президента США должна не только изо всех сил стараться увеличить поставки, но и вернуться к рассмотрению вопроса о предосавлении F-16 или других истребителей", - высказал он свою точку зрения.

Ходжес подчеркнул, что США должны помочь Украине, будь то истребителями F-16 или тактическими ракетами АТАCМS, снарядами или высокоточными средствами большей дальности, которые заставили бы РФ отказаться от использования Крыма для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

"Корабли выходят в Черное море и запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России или эти беспилотники, которые запускают из Крыма?", - задался вопросом Ходжес.

Контрнаступление ВСУ

Информация о готовящемся контранступлении ВСУ уже циркулирует некоторое время. На этом фоне некоторые эксперты начали предполагать, что сейчас ВСУ накапливают ресурсы для операции.

Масла в огонь обсуждений добавила утечка секретных документов, в которых были данные о якобы будущем контрнаступлении Украины.

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