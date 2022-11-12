По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Москвой и предупреждает, какими будут последствия неверных шагов.

Президент США Джо Байден намекнул, что Украине или уже получила, или только получит ATACMS для HIMARS.

По словам писателя и политтехнолога Михаила Шейтельмана, американский президент не хочет давать вооружение с большей дальностью поражения из опасений, что Украина будет бить вглубь территории РФ.

"Байден не скрывает и прямым текстом сказал: "Я не готов предоставлять "хаймарсы" с дальностью до 900 км, потому что боюсь, что Украина будет бить по территории России". Фактически это означало, что те "хаймарсы", которые на 300 км, он то ли предоставил, то ли предоставит", - объяснил он.

По мнению эксперта, разрешение на атаки по Москве западным оружием могут дать в случае каких-то неосторожных шагов президента РФ Владимира Путина.

"Второе, вы сказали не дадут беспилотники. Не дадут беспилотники, которые позволят Москву бомбить. Давайте будем честными, нам пока запрещается бомбить Москву. Пока - это означает, что еще неосторожные шаги Путина - и нам разрешат бомбить Москву", - заявил Шейтельман.

По его данным, Белый дом находится в постоянном, ежедневном контакте с администрацией Кремля. Речь идет не о Путине с Байденом или Блинкене с Лавровым, а о рядовых чиновниках. Американцы регулярно предупреждают россиян, чем будут чреваты их решения и действия.

С помощью этого США неоднократно останавливали террористические удары РФ и вынудили Путина оправдываться за уже совершенные атаки.

Эксперт также прокомментировал возможность предоставления Украине истребителей.

"На счет самолетов... Наши летчики еще не закончили обучение, оно идет на F-16. Поэтому мы вполне можем их увидеть", - подытожил Шейтельман.

Дальнобойные ракеты ATACMS

Ранее в ОП заявили, что Украина и США ведут переговоры по предоставлению дальнобойных ракет для HIMARS уже в этом году.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, массированная ракетная атака по Украине 10 октября "закрыла" вопрос с поставкой ракет ATACMS для ВСУ.

По мнению обозревателя Коваленко, Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS для уничтожения военных объектов на территории России.

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