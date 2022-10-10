Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, а для ликвидации военных объектов, отметил Коваленко.

Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS. Украина имеет полное право на удар в ответ и ликвидацию военных объектов России, Таких, как аэродром "Шайковка", где размещаются дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

"Эти ракеты нужны не для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам, как это делают российские террористы, а для ликвидации военных объектов. Например – аэродром Шайковка, где размещаются Ту-22М3. Украина имеет полное право на удар в ответ. И речь идет не только о моральном и юридическом праве. Речь о нивелировании боевого потенциала России, который она использует для убийства простых украинцев", – заявил он. Видео дня

"Если вы на одной стороне с Украиной, то будьте с нами до конца. ATACMS Украине! Снятие ограничений с нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории России!" – добавил Коваленко.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Известно, что Украина сделала запрос на передачу 300 км ракет ATACMS с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по

Однако, не так давно сообщалось, США еще не склонны передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II с дальностью полета до 300 километров.

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не дает ВСУ ракеты ATACMS, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя, и что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".