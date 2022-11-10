По словам президента США, Украина не получает лишь те ракеты, которые могут долететь до территорий РФ.

Президент США Джо Байден намекнул, что дальнобойные ракеты для HIMARS уже могли быть переданы Украины ранее. Он также рассказал, какие именно ракеты точно не предоставлялись.

На пресс-конференции по итогам выборов в Конгресс, итоги которой опубликовали на сайте Белого дома, Байден отметил, что дальнобойные ракеты на 257 километров уже якобы могли быть переданы Украине.

Так, президент США рассказал, в каких просьбах Украине отказывали. По словам Байдена, ракеты с дальностью в почти 1000 километров нашей стране не предоставляли. Однако говоря об этом он намекнул, что другие ракеты уже переданы.

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"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря на человеческом языке - это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль (965 км.- УНИАН), а другая - около 160 миль (257 км. - УНИАН). Мы им не давали идущих на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", - цитирует Байдена Белый дом.

Как США помогает Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что США, по словам Байдена, не дают Украине "неограниченный чек". Наша страна получает немало оружия, однако напрямую участвовать в войне Вашингтон не будет.

Сегодня же стало известно, что США предоставит Украине ракеты для Hawk и ЗРК Avenger. Пентагон уже раскрыл подробности нового пакета помощи на 400 миллионов долларов.

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