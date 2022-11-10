Президент США Джо Байден намекнул, что дальнобойные ракеты для HIMARS уже могли быть переданы Украины ранее. Он также рассказал, какие именно ракеты точно не предоставлялись.
На пресс-конференции по итогам выборов в Конгресс, итоги которой опубликовали на сайте Белого дома, Байден отметил, что дальнобойные ракеты на 257 километров уже якобы могли быть переданы Украине.
Так, президент США рассказал, в каких просьбах Украине отказывали. По словам Байдена, ракеты с дальностью в почти 1000 километров нашей стране не предоставляли. Однако говоря об этом он намекнул, что другие ракеты уже переданы.
"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря на человеческом языке - это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль (965 км.- УНИАН), а другая - около 160 миль (257 км. - УНИАН). Мы им не давали идущих на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", - цитирует Байдена Белый дом.
Как США помогает Украине
Ранее УНИАН уже сообщал, что США, по словам Байдена, не дают Украине "неограниченный чек". Наша страна получает немало оружия, однако напрямую участвовать в войне Вашингтон не будет.
Сегодня же стало известно, что США предоставит Украине ракеты для Hawk и ЗРК Avenger. Пентагон уже раскрыл подробности нового пакета помощи на 400 миллионов долларов.