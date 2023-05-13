На территории заведения была расположена база с российскими военными.

Во временно оккупированном Луганске второй день подряд неспокойно: в городе местные сообщают об утренней "бавовне". Также взрывы гремят в Мариуполе.

Соответствующие фото и видео с Луганска распространяются по телеграм-каналам. По предварительным данным, крупный взрыв произошел в микрорайоне "Юбилейный".

Также о "хлопках" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, в городе произошло два мощных взрыва.

Видео дня

"Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. В этот раз эпицентр в сторону Азовстали", - указал он.

Андрющенко указал, что местные также видели пролет ракет со стороны Волновахи в сторону города, однако эти данные требуют подтверждения.

Тем временем росСМИ сообщают, что во время "прилета" по Луганску фиксируется попадание в старое здание Луганской академии внутренних дел. На территории объекта находились российские военные. Могут быть погибшие и раненые.

Вчера в Луганске прогремел взрыв, зацепило депутата Госдумы

Напомним, что 12 мая временно оккупированный Луганск также "накрыло" взрывами. Тогда росСМИ сообщили, что во время удара "пострадал" депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Фото "недовоенного" с пластырем на лбу облетело все социальные сети. При этом позже в сети появилось видео, где тот целый и невредимый комментирует обстрел Луганска. Водолацкий засветился на фоне пожара, который вспыхнул в одном из зданий.

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