Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара по Луганску.

Депутат Госдумы РФ ранен в результате взрыва во временно оккупированном Луганске, который произошел вечером 12 мая.

По информации росСМИ, пострадал Виктор Водолацкий.

В то же время опубликовано видео с Водолацким, где тот целый и невредимый комментирует обстрел Луганска. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий решил покрасоваться на фоне здания в Луганске, полыхающего после удара.

Видео дня

Источники ВЧК-ОГПУ говорят, что история с депутатом Водолацким крайне комичная, под удар он не попадал. После удара по зданию в Луганске, он приехал туда, чтобы сделать красивые кадры и даже пошел к развалинам, где на него обрушилась часть стены.

Водолацкий - депутат от "Единой России". В какое место он предположительно ранен, а главное - что делал в Луганске, не сообщается.

Пропагандистские СМИ со ссылкой на помощника депутата пишут, что ранение лёгкое и с ним всё в порядке.

Удар по Луганску - подробности

Вечером 12 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Российские СМИ уточняют, что было два взрыва. Пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление оккупационных властей утверждает, что, в частности, было поражено предприятие якобы по производству полимерных изделий Poly-Pack.