Губернатор Брянской области случайно признался, что в пострадавшем поселке есть военная техника.

Власти Брянской области обвинили ВСУ в обстреле поселка Суземка. Там при пожаре в частном доме погибли два человека.

"ВСУ обстреляли поселок Суземка. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы", – сообщил в Телеграм губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, в результате этого происшествия погибли двое мирных жителей. При этом один жилой дом был разрушен полностью, еще два – частично.

Видео дня

Позднее Богомаз заявил о якобы повторном обстреле того же поселка из РСЗО. При этом он утверждает, что российская ПВО будто бы сбила несколько несколько реактивных снарядов, что само по себе подтверждает наличие военной техники в этом поселке или в непосредственной близости к нему. В этот раз обошлось без пострадавших.

Как роспропаганда врет об обстрелах ВСУ

21 апреля российский бомбардировщик сбросил на Белгород две авиационные бомбы. Одна из них взорвалась, вторая – нет. По случайному стечению обстоятельств, никто не погиб. В Минобороны РФ признали, что это были их бомбы, которые "нештатно" упали с самолета.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что бомбы были сброшены намеренно, чтобы обвинить ВСУ в обстреле, но план был реализован из рук вон плохо, поэтому Минобороны РФ пришлось признать, что это их бомбы.

При этом российская пропаганда не гнушается использовать видео с последствиями российских ударов по украинской территории, чтобы иллюстрировать ими свои басни об обстрелах Донбасса украинской армией. Только за вчерашний день было замечено два таких факта, связанных с Уманью – на одном из телеканалов РФ и в телеграм-канале топ-пропагандиста Соловьева.

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