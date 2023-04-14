Для этого он использует ПТРК Javelin.

Украинский воин с позывным "Кузьма" работает с противотанковым ракетным комплексом Javelin и уничтожает вражескую технику в Донецкой области. Боец рассказал, как именно ему это удается.

Интервью с защитником опубликовал журналист Юрий Бутусов. В ролике "Кузьма" сообщил, что испытал огромный всплеск эмоций, когда впервые уничтожил танк рашистов. После этого мотивация взрывать технику оккупантов только возросла.

"Это был Т-72Б3 2017 года модернизации, он "кошмарил" одну из угольных шахт, на которой засели наши ребята, они ее до сих пор держат, неподалеку от Марьинки. От него ничего не осталось. Башня улетела за посадку, метрах в 70, а от танка, я впервые такое увидел, видимо он был полон БК, потому что от танка осталось два впечатанных в землю трака, а корпус просто разлетелся на молекулы", — рассказал "Кузьма".

Сейчас на счету воина 3 танка, 2 БМП и 1 МТЛБ. Еще одна боевая машина пехоты рашистов каким-то чудом пережила попадание из Javelin и смогла уехать. По словам бойца, после каждой уничтоженной машины он чувствует облегчение, ведь это помогает сохранить жизни украинских защитников на определенной позиции.

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С момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 181 090 противников. Бойцы также взорвали около 24 тысяч единиц техники рашистов.

По словам командира батальона "Сила свободы" подполковника НГУ Михаила Крыжановского, в Бахмуте оккупанты в течение 5-6 дней не могут наладить связь. А дожди мешают врагу вести прицельный артиллерийский огонь.

В течение суток Силы обороны поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, а также радиолокационную станцию.

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