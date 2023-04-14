Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ.

Украинские военные нанесли новые удары по позициям российских захватчиков. Генштаб в утренней сводке подвел итоги усилий ВСУ.

Так, сообщается, что украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

13 апреля были сбиты еще два вражеских БпЛА типа "Орлан-10".

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Потери РФ в Украине - последние данные

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 180 590 оккупантов, из них 540 за 12 апреля, и более 10 тысяч военной техники. В то же время сами россияне, по данным "слитых" документов Пентагона, подтверждают около 110 тысяч убитыми и ранеными.

Накануне спецназовцы ССО показали редкие кадры уничтожения ракетами HIMARS позиции автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Большие потери враг несет на Бахмутском направлении. Российское командование не жалеет своих солдат и отправляет их в настоящие "мясные" штурмы. Кадры последствий одной из таких атак показали бойцы ВСУ, отражавшие позиции оккупантов.

Война в Украине - актуальное

Несмотря на высокие потери, российский агрессор продолжает попытки наступать на четырех оперативных направлениях фронта - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Под Авдеевкой российская армия пыталась атаковать в направлении Северного, одновременно обстреливая близлежащие населенные пункты. На Марьинском направлении украинским защитникам пришлось отражать многочисленные вражеские атаки вблизи самой Марьинки.

Как подчеркнул Институт изучения войны, российская армия больше не способна проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте.

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