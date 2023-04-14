Противник не может наладить стабильную связь между подразделениями уже 5-6 дней.

Ночь в Бахмуте прошла относительно спокойно из-за погодных условий. В связи с интенсивными осадками противник не может нормально управлять артиллерией, которую направляет аэроразведка. БПЛА "Орлан" оккупанты не запускали. Однако и украинские войска не могли ничего поделать с дождем, рассказал в эфире телемарафона командир батальона "Сила свободы" подполковник НГУ Михаил Крыжановский.

В то же время оккупанты провели ротацию на своих позициях и запросили БК. "Самая смешная ситуация - это то, что их заставили сфотографировать свои позиции и перенаправить фото в высший штаб до уровня батальона. Предположительно, у них будет кто-то из высших генералов для обзора этих позиций", - поделился военный.

Также ВСУ наблюдают укрепления противником фортификационных сооружений. "Они подготовили первую линию обороны, вторую, готовят третью. Идет постоянное минирование возможных проходов пехоты. Враг готовится к контрнаступлению ВСУ. Никто же не знает, где это контрнаступление будет, но противник очень сильно боится", - высказался боец.

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Крыжановский на своих позициях в Бахмуте наблюдал всего три подразделения РФ - "вагнеровцы", десантно-штурмовая бригада и еще одно неидентифицированное подразделение.

"У противника наблюдается такая проблема как связь. Отсутствие постоянной связи. Они не могут ее наладить уже в течение 5-6 дней, это идет нам на руку. Потому что управлять тремя подразделениями без стабильной связи - это большая проблема для противника", - пояснил военный ВСУ.

В то же время, по словам Крыжановского, российские регулярные войска ведут более прицельный артогонь по украинским бойцам. "В этом все изменилось, это да", - сказал боец, добавив, что у ВС РФ есть ограничения в артбоеприпасах.

Бои за Бахмут - последние данные

Согласно новым данным Генштаба, РФ продолжила штурм Бахмута и Марьинки, несмотря на многочисленные потери в личном составе. Всего на фронте остаются четыре горячих участка.

Западные аналитики считают, что у РФ нет сил на более масштабные операции - весь наступательный потенциал враг сосредоточил на "прогрызании " обороны ВСУ на Донбассе. Однако и здесь оккупантам приходится экономить: противнику приходится маневрировать ресурсами, чтобы поддерживать высокие темпы хотя бы на одном участке.

Накануне Институт изучения войны, ссылаясь на визуальное подтверждение, настаивал на своей прошлой оценке, что Бахмут оккупирован россиянами на 76,5%.

По словам эксперта Александра Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом к Пасхе, то есть - до 16 апреля.

На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ.

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