Украинская оборона удерживает западные районы города, отражая артиллерийские удары врага.

Россияне активизировали наступление на город Бахмут в Донецкой области за счет того, что кадровые военные и наемники ЧВК "Вагнер" улучшили взаимодействие.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки. Там отметили, что украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние двое суток подверглась особенно интенсивному артиллерийскому удару со стороны российских оккупантов.

"Штурмовые бригады "Вагнера" продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска сменили часть "вагнеровцев" на северном и южном флангах", - говорится в сообщении.

Видео дня

Аналитики британской разведки отметили, что ВСУ сталкиваются со значительными проблемами со снабжением, но организованно оставляют позиции, которые были вынуждены уступить.

Ситуация в Бахмуте

В городе идут ожесточеные бои. Оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Бахмут. Как заявил эксперт Александр Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом до Пасхи, то есть - до 16 апреля.

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