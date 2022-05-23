"Бандеромобили" оснащены американскими автоматическими гранатометами Mark 19.

Защитники Украины показали, как выглядит "страшный сон оккупантов". Речь идет о так называемых "Бандеромобилях" - бронированных автомобилях, оснащенных гранатометами.

Фото с техникой показали на странице Оперативного командования "Запад" в Facebook.

Бронированные автомобили, которые помогают ВСУ уничтожать оккупантов, начали называть "Бандеромобилями" на росТВ. Пропагандисты заявляли, что у украинцев есть мощная техника, которая якобы может стрелять едва ли не лазерами. На самом же деле "Бандеромобили" оснащены американскими автоматическими гранатометами Mark 19.

"Знаменитые "Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!",- сообщили в ОК "Запад".

В комментариях украинцы пишут, что они поражены военной техникой ВСУ. Также пользователи шутят и пытаются придумать новые забавные названия для так называемых "Бандеромобилей".

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные ликвидировали подразделение псковских десантников.

Вас также могут заинтересовать новости: