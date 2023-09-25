По словам эксперта, сейчас украинские бойцы не штурмуют Бахмут.

Российское командование держит в Бахмуте два полка территориальных войск, так называемых "мобиков", рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Наши Силы специальных операций ходят туда на охоту. Мы кошмарим этих "мобиков", не давая им успокоиться. Плюс помогает артиллерия, наносит там максимальный урон. Но город мы сам не штурмуем, никаких наступательных действий в самом Бахмуте не проводится", - заявил он.

По словам Жданова, российская армия несет огромные потери на Бахмутском направлении:

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"Идут практически встречные бои. На одних участках противник пытается восстановить утраченное положение, особенно в районе Клещиевки. Враг не успокаивается и пытается контратаковать в надежде вернуть свои позиции, хотя там наши войска давно закрепились, зачистка местности произведена. Наши войска занимают все господствующие высоты вокруг Клещиевки… Наша артиллерия взяла под огневой контроль основную дорогу Бахмут-Горловка, что крайне усложняет логистику Бахмута и все, что находится северо-западнее Бахмута, аж до Соледара".

На Купянском направлении, как отметил Жданов, ведутся позиционные бои: "Ситуация немного затихла, но противник продолжает вести перегруппировку и готовится в ближайшее время попытаться возобновить наступательную операцию".

На Лиманском направлении, по словам эксперта, тоже идут позиционные бои и артиллерийские дуэли: "Самым активным участком фронта оказалась Белогоровка. Все атаки отбиты. Мы сохранили все свои позиции".

Потери России в Украине - данные Генштаа ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 276 270 человек личного состава.

Также РФ потеряла не менее 4 667 танков, 8 927 боевых бронированных машин, 6 260 артиллерийских систем, 791 реактивную систему залпового огня, 533 средства противовоздушной обороны.

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